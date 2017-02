Es gibt vieles, wofür ich andere bewundere: für ihre Geduld, ihre Ausgeglichenheit oder ihre vorausschauende Art. Am meisten bewundere ich aber die, die sich auf der Tanzfläche so richtig gehen lassen können. Egal ob zu den Hits der Backstreet Boys, Spice Girls oder deutschsprachiger Sänger. Ich kann das nämlich nicht.

Alle mal herschauen

OTon Wir sind junge Mitarbeiter der Oberpfalz Medien. Im „OTon“ werden wir in losen Abständen über das berichten, was uns im Alltag begegnet – was wir gut finden, aber auch, was uns ärgert. Dabei geht es weniger um fundierte Fakten, wie wir sie tagtäglich für unsere Leser aufbereiten, sondern um unsere ganz persönlichen Geschichten, Erlebnisse und Meinungen. Wir wollen zeigen, dass nicht nur in Hamburg, Berlin oder München Dinge passieren, die uns junge Menschen bewegen.

Alle Teile dieser Kolumne sind zu finden unter onetz.de/oton.

Schuld daran sind die Sportstunden während meiner Schulzeit. Nichts war erniedrigender, als mit einem rosa Band oder Gymnastikball vor versammelter Klasse durch die Turnhalle zu hüpfen und dafür gerade noch so eine schlechte Vier zu bekommen. Ich war froh, wenn wir eine "anmutige, aber trotzdem peppige" Choreografie mit einem Medizinball einstudieren sollten. Hinter dem kann man wenigstens sein Gesicht verstecken. Ich frage mich heute noch, welches pädagogische Konzept dahinter stecken soll, sich diese Peinlichkeit anschließend auch noch auf Videokasette ansehen zu müssen.Eine Sportstunde hat sich besonders in mein Gedächtnis eingebrannt: Wir müssen vor mannshohen Spiegeln tanzen, in denen man sogar von der letzten Reihe aus jeden Pickel erkennen kann. Zum Glück stehe ich fast ganz hinten und habe viele große Mädels vor mir. Noch dazu bewege ich mich - meiner Meinung nach - ziemlich motiviert zu Falcos Lied "Der Kommissar", beherrsche die Schritte und bleibe im Takt. Also alles bestens. Bis mich meine Lehrerin nach vorne winkt: "Marion, komm' mal zu mir. Die Schrittfolge am Anfang sitzt noch nicht so ganz."Die nächsten 20 Minuten sind eindeutig ein Verstoß gegen die Menschenrechte. Gilt der Grundsatz "Die Würde des Menschen ist unantastbar" nicht auch für 14-Jährige? Allein stehe ich vor den Spiegeln und muss die Schritte wieder und wieder vorführen, in Zeitlupe, mal mit Musik, mal A-capella. Alle anderen dürfen zuschauen. Bis dahin habe ich nicht gedacht, etwas noch peinlicheres zu erleben, als sich beim benoteten Vorsingen durch "Über sieben Brücken musst du gehen" zu kämpfen. Erst als mein Gesicht genauso rot ist wie mein Shirt, erbarmt sich die Sportlehrerin und schickt mich mit einem "Naja" wieder auf meinen Platz.Wegen dieser Stunde - sie war an einem Dienstagnachmittag - tanze ich nicht mehr. Nie. Auch nicht, wenn ich mit Freunden unterwegs bin. Maximal wippe ich mit den Zehen im Takt, und das auch nur zu bestimmten Liedern. "Der Kommissar" von Falco gehört sicher nicht dazu.