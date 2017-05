OTon Wir sind junge Mitarbeiter der Oberpfalz-Medien. Im „OTon“ werden wir in losen Abständen über das berichten, was uns im Alltag begegnet – was wir gut finden, aber auch, was uns ärgert. Dabei geht es weniger um fundierte Fakten, wie wir sie tagtäglich für unsere Leser aufbereiten, sondern um unsere ganz persönlichen Geschichten, Erlebnisse und Meinungen. Wir wollen zeigen, dass nicht nur in Hamburg, Berlin oder München Dinge passieren, die uns junge Menschen bewegen.

Alle Teile dieser Kolumne sind zu finden unter onetz.de/oton.

So auch letztens. Eine Woche vor dem geplanten Heimatbesuch klicke ich auf den „Jetzt kaufen“-Button. Am nächsten Morgen erhalte ich die „Ihre Ware wurde versandt“-E-Mail. Aber Moment, nur ein Teil. „Versand in Kürze“ steht über den Bildern der restlichen Sachen. Ich bleibe ruhig, habe ja noch eine Woche Zeit. Drei Tage vor meinem geplanten Heimatbesuch werde ich nervös. Wirbt der Shop doch mit „In 1 bis 3 Werktagen bei dir“ und ich bin nur zwei Tage Zuhause.Ich schreibe dem Kundendienst. Freundlich will ich wissen, warum meine Ware geteilt wurde, bis wann ich mit dem Versand rechnen kann und ob ich die Adresse noch ändern kann. Prompt erhalte ich eine Antwort von Jürgen: Eine Adressänderung sei nicht mehr möglich. Eine typische Callcenter-Baukasten-Mail. Es folgen Infos was ich tun kann, wenn ich meine bestellte Ware nicht mehr benötige. Bringt mir nichts. Ich will die Sachen haben. Immerhin eine von drei Fragen ist beantwortet. Ich bedanke mich bei Jürgen und versuche nochmal rauszufinden, warum meine Bestellung nicht verschickt wird und bis wann ich damit rechnen kann.Diesmal antwortet Claudia. Sie erklärt mir, dass der Versandhändler in der Regel zwei Tage brauche, um mein Paket zuzustellen. Den genauen Sendungsverlauf könne ich in meinem Kundenkonto überprüfen. Wieder eine Zusammenstellung verschiedener Text-Bausteine. Ich bin genervt. Mir ist klar, dass da im Kundencenter auch nur Menschen sitzen. Aber so dermaßen am Kunden vorbeizuschreiben, kann doch nicht der Sinn dieses Services sein. Jetzt erst recht! Ich erkläre Claudia, dass ich durchaus wüsste, dass der Versandpartner zwei Tage braucht. Dass mir das allerdings nichts bringt, wenn meine bestellte Ware das Lager noch nicht einmal verlassen hat. Ich versuche es ein drittes Mal und stelle meine Fragen: Warum wurde nicht alles auf einmal versandt? Bis wann kann ich mit dem Paket rechnen?Es antwortet wieder Claudia. Die Sachen würden zum Teil von Direktpartnern verschickt, deswegen komme die Bestellung in Einzelteilen. Immerhin, nach der dritten E-Mail habe ich Antworten auf zwei von drei Fragen. Ich beschließe aufzugeben. Es ist schon recht spät und ich will die armen Menschen im Kundencenter nicht noch mehr ärgern.Am nächsten Morgen checke ich meine E-Mails. „Ihre Ware wurde versandt.“ Zwei Tage später: „Die Ware wurde zugestellt.“ Schön, aber an wen? Bei meinen Eltern kam nichts an, obwohl immer jemand zu Hause war. Am nächsten Tag – ich war kurz davor, wieder eine Mail an Jürgen, Claudia und Kollegen zu schreiben - kam der erlösende Anruf: „Wir haben das Paket gefunden … in der Garage … ganz hinten … im Schubkarren!“