OTon Wir sind junge Mitarbeiter der Oberpfalz Medien. Im „OTon“ werden wir in losen Abständen über das berichten, was uns im Alltag begegnet – was wir gut finden, aber auch, was uns ärgert. Dabei geht es weniger um fundierte Fakten, wie wir sie tagtäglich für unsere Leser aufbereiten, sondern um unsere ganz persönlichen Geschichten, Erlebnisse und Meinungen. Wir wollen zeigen, dass nicht nur in Hamburg, Berlin oder München Dinge passieren, die uns junge Menschen bewegen.

Alle Teile dieser Kolumne sind zu finden unter onetz.de/oton.

Mein handwerklich begabter Freund ist weder da noch am Handy erreichbar. Ich drücke an den Rohren herum, doch es hilft nichts. Durch das Siphon dringt weiter tröpfchenweise Wasser... mir bleibt nur, einen Eimer unter das Rohr zu stellen. Wie repariere ich das nur?Auf dem Weg zur Arbeit dann das: Mein neuer Thermokaffeebecher ist undicht, das Getränk sifft auf den Autositz. Später, bei einem Termin für Oberpfalz-Medien, funktioniert die vorher getestete Kamera nicht. Egal, welches Programm ich wähle, sie stellt nicht scharf, löst nicht aus. Wie peinlich. Das Foto muss ich mit meinem Handy machen. Die beste Kamera hat mein Smartphone nicht.Zurück in der Redaktion reicht das W-Lan nicht aus, um das Foto vom Handy auf den PC zu schicken. Ein passendes Kabel ist nicht aufzutreiben. „Muss denn heute alles schiefgehen?“, frage ich mich. Muss es. Denn beim Blick in den Spiegel entdecke ich ein etwa zehn Zentimeter langes, graues Haar. Es sprießt mir aus dem Scheitel und steht keck in die Höhe. Auch das noch!Als ich mich am Abend in den Zug setze, bin ich fix und fertig. Wenigstens das Problem mit dem Siphon konnte ich vor der Reise noch lösen.Dann komme ich ins Sinnieren: Eigentlich bin ich überhaupt nicht abergläubisch. Ob die schwarze Katze von rechts oder links meinen Weg kreuzt, ist mir egal – ich streichle sie immer, wenn sie es möchte. Aber an so Tagen wie diesen frage ich mich schon, ob ich mit dem linken Fuß aufgestanden bin.