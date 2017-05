Wie lässt sich das eigene Zuhause so gestalten, dass man auch im Alter darin gut wohnen kann? Antworten auf diese Frage weiß Architekt Markus Donhauser.

(rdo) Anregungen für Neu- und Umbaumaßnahmen gab Markus Donhauser von der Beratungsstelle der Bayerischen Architektenkammer im Rahmen der Aktionstage "Zu Hause Daheim". Seniorenbeauftragter Alfons Heidingsfelder hatte den Experten dazu als Referenten ins Maria-Seltmann-Haus geladen. Das kostenlose Beratungsangebot der Architektenkammer läuft außerdem über das Programm der Bayerischen Staatsregierung "Bayern barrierefrei" und kann jeden Monat im Neuen Rathaus beansprucht werden. Eine Voranmeldung ist erforderlich.Treppen und Schwellen erschweren den Zugang zum Haus. Deshalb sollte bei einem Neubau bereits ausreichend Platz eingeplant werden, um beispielsweise auch den Zugang mit einem Rollstuhl zu ermöglichen. Bei Bestandsbauten kann ein Treppenlift oder ein Plattformlift nachträglich installiert werden, wenn genügend Raum zur Verfügung steht. Eine Rampe sollte drei bis maximal sechs Prozent Gefälle aufweisen, damit ein Rollstuhlfahrer diese leicht bewältigen kann. Bei Auffahrrampen trete in Eigentümergemeinschaften die Frage der Duldung auf. Wenn ein Eigentümer seine Wohnung ohne Rampe nicht mehr barrierefrei erreichen kann, müsse dies geduldet werden. Eine vorsorgende Maßnahme dagegen müsse nicht geduldet werden, erklärte Donhauser.Teuer in der Anschaffung und Wartung sei ein nachträglich angebauter Aufzug für den Außenbereich. Der Architekt empfahl deshalb, vorher alle Möglichkeiten auszuloten oder sich - wenn dies möglich sei - auf die unterste Ebene eines Gebäudes zu beschränken.Man unterscheidet die zwei Standards "barrierefrei" und "rollstuhltauglicher R-Standard". Bei der Kategorisierung barrierefrei beträgt der Bewegungsradius etwa 1,20 Meter, beim höheren R-Standard 1,50 Meter. Dies gilt für alle Räume einschließlich Flur. Bei Bädern kann die Zusammenlegung von benachbarten Zimmern eine größere Fläche schaffen. Kontrastreiche farbliche Akzente bei Treppenstufen sowie Licht erhöhen die Sicherheit, insbesondere auch für Demenzerkrankte und Sehbehinderte. Barrierefrei erreichbare Klingelanlagen mit Blitzlicht bei Betätigung erleichtern den Alltag.Als bezuschusst oder per Rezept bezahlt nach der Hilfsmittelverordnung gelten oft Badewanneneinstiegshilfen, Haltegriffe, Kippspiegel, mobile Schwellen, Gurtlifte und Treppensteig-Geräte. Finanzielle Förderung gibt es beispielsweise über Bayerische Wohnbauprogramme oder kostengünstige KfW-Kredite. Sie erfordern eine Beratung und müssen unbedingt vor Beginn einer Maßnahme beantragt werden. Alfons Heidingsfelder dankte Architekt Markus Donhauser für die wertvollen Tipps zur Barrierefreiheit.