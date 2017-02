Jedem schießt beim Namen Amy Macdonald sofort ihr großer Adoleszenzsong "This Is The Life" in den Kopf. Und auf der Stelle ist er wieder da, dieser wunderbare Ohrwurm, mit dem es sich herrlich leichtfüßig durch den Tag tänzeln lässt. Seit Amy Macdonald mit diesem Hit und der gleichnamigen Platte 2007 ins Rampenlicht trat, ist sie ein Star.

Ein überaus erfolgreicher noch dazu: Jedes ihrer Alben wurde mehrfach mit Platin ausgezeichnet, insgesamt hängen um die 30 solcher Auszeichnungen an ihrer Wand und etliche goldene Schallplatten noch dazu. Das beweist wohl hinreichend die Qualitäten der Schottin: Ihre folkigen und locker-leichten Melodien zu eingängigen Lyrics, die nie den Bezug zur alltäglichen Realität verlieren, hat sie zu einem ihrer Geheimrezepte gemacht. Am Mittwoch, 15. März, spielt die 29-Jährige Schottin um 20.30 Uhr in der Tonhalle in München. Karten gibts im Vorverkauf am Schalter der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden und auch bei der "Sulzbach-Rosenberger Zeitung".