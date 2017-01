Rückblick: Schmid gab den Ermittlern im Hammerweg-Fall einen entscheidenden Hinweis zur Aufklärung und Überführung der Täter, heißt es in einer Mitteilung der Polizei am Mittwoch. Denn einen Tag vor dem Raub war dem Hammerwegerer ein schwarzer BMW mit tschechischen Kennzeichen in Tatortnähe aufgefallen. Im Inneren des Wagens saßen drei Männer, die augenscheinlich über Stunden die Gegend auskundschafteten. Dies meldete Schmid der Polizei. Dafür dankten nun Kripo-Chef Bauer und Kriminalhauptkommissar Gilbert Fehlner , der verantwortliche Sachbearbeiter des Falls, dem Zeugen. Wie? Mit einem Anerkennungsschreiben des Polizeipräsidenten Gerold Mahlmeister sowie mit 300 Euro. Horst Schmid habe gezeigt, "wie wichtig Hinweise und Beobachtungen aus der Bevölkerung für die Ermittlungsarbeit der Polizei sind", betont Bauer.