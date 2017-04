Kunde sieht red: 14 Tage ohne Telefon und Internet

"Ich wollte einfach nur einen stinknormalen Telefonanschluss." Inzwischen hat Abdullah Ugur seit 15 Tagen überhaupt kein Telefon mehr. Internet geht auch nicht. Seit vier Monaten liefert er sich ein Scharmützel mit Vodafone, jetzt auch über Anwalt.

"Ich habe überhaupt nichts falsch gemacht", schwört der Weidener Stein und Bein. Seit acht Jahren ist er Kunde bei Vodafone. Im Dezember ließ er sich von einer Werbebeilage locken: Für Bestandsfestnetzkunden gebe es einen "exklusiven Kombi-Vorteil", wenn sie die Mobilfunkoption dazu buchen.Ugur ging in die Filiale und buchte den "Red-Tarif". Was er nicht wusste: Damit wählte er seine "Flat international" ab. Diese ist für ihn wichtig: Ugur hat Verwandte in ganz Europa, in Belgien, Schweiz, der Türkei. Und schon im Januar bemerkte er, dass er plötzlich pro Monat rund 25 Euro für Auslandstelefonate auf der Rechnung hatte. Das war nicht im Sinne des Erfinders.Es erfolgte am 18. Februar sein erster, 30-minütiger Anruf bei der Hotline - es sollten etliche weitere Telefonate folgen. Ugur kennt inzwischen ziemlich viele Mitarbeiter des Servicecenters. Beim ersten Anruf wurde ihm versprochen, dass die "internationale Flat" wieder gilt und die ihm berechneten Auslandsgebühren gut geschrieben werden. Das passierte nicht. Vielmehr wurden ihm auch im nächsten Monat wieder etwa 25 Euro für Auslandsgespräche abgebucht.Ugur zog die Notbremse und holte seine Lastschriften zurück. Vodafone reagierte in diesem Fall prompt - und kappte den Anschluss. Seit zwei Wochen befindet sich Ugur kommunikationstechnisch im Neandertal. Kein Festnetz, kein Internet. Er hat einen Anwalt eingeschalten, der nach mehreren Anläufen eine Antwort erhalten hat. Die Gutschrift ist erfolgt. Ugur muss jetzt noch die berechtigten Gebühren aus den zurückgezogenen Lastschriften zahlen.Am Wochenende beginnt der Mai. Der Weidener will sich nicht zu früh freuen, aber vielleicht ist sein Telefonproblem dann nach einem Vierteljahr endlich gelöst.