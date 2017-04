"Knockin' on heavens door - Wir öffnen Türen" heißt ein Kunst- und Kulturprojekt der Evangelischen Jugend. Es befasst sich mit dem Reformationsjubiläum.

(uz) Die bayernweite Aktion nennt sich "Reformation reloaded" und wird am 1. Juli mit einem Glockenläuten eröffnet. Die Dekanatsjugend will dazu im Max-Reger-Park 95 Türen ausstellen. 95 Türen, weil Martin Luther vor 500 Jahren ebenso viele Thesen an die Wittenberger Kirchenpforte genagelt hatte. Eine dieser Türen wurde am Sonntag im Martin-Schalling-Haus für die Ausstellung präpariert.Nicht nur Verbände, auch Privatpersonen, wie Dekan Dr. Wenrich Slenczka, und Familien beteiligen sich an der Aktion. Zehn Konfirmanden gestalteten eine Tür im Schalling-Haus, die darauf abzielt, welche Türen man öffnen müsse, um eine tolerante Gesellschaft zu schaffen."Wir brauchen noch Türen", rief Religionspädagogin Evelyn Krähe. "40 haben wir. 95 bräuchten wir. Vielleicht hat ja der eine oder andere noch ein Exemplar bei der Oma im Keller oder in der Schreinerei um die Ecke." Benötigt werden die Türen bis zum Anmeldeschluss am 15. April.Die Idee zum Tür-Projekt stammt aus Wittenberg, wo Luther mit seinen Thesen eine große Bewegung in Gang gesetzt hatte. Damit seien neue Zugänge zur befreienden Botschaft des christlichen Glaubens eröffnet worden. Der Kreativität der Tür-Schaffenden seien deshalb keine Grenzen gesetzt. Die Türen müssen spätestens bis 31. Mai fertig sein, damit sie zur großen Türen-Ausstellung im Stadtpark weitergereicht werden können. Dort sei dann viel Publikum garantiert - vor allem während der Serenade am Sonntagnachmittag.