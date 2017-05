Der Wolf in der Pegnitzau, dessen genetische Probe an einem toten Rotwild entdeckt wurde, ist weiblich. Das ergab eine Untersuchung des Landesamt für Umwelt. Es ist allerdings nicht die Wölfin, deren Profil auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr nachgewiesen wurde.

Anfang April wurden in der Pegnitzau an der Grenze zwischen den Landkreisen Amberg-Sulzbach, Bayreuth und Nürnberger Land drei Rotwildtiere tot aufgefunden. Die Untersuchung einer genetischen Probe, die an einem der toten Tiere gesichert wurde, wies nun einen weiblichen Wolf aus der zentraleuropäischen Tieflandpopulation nach. Eine Zuordnung zu einem bekannten Elternrudel war jedoch nicht möglich.Ob die Wölfin auch die anderen Tiere getötet hat, lässt sich nicht feststellen. Das genetische Profil ist nicht mit dem Wolfsweibchen identisch, das auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr nachgewiesen wurde.Anhand einer ersten genetischen Probe, die an einem der beiden anderen toten Rotwildtiere genommen wurde, konnte bereits Ende April ein Wolf aus der zentraleuropäischen Tieflandpopulation nachgewiesen werden. Die Qualität der Probe ließ jedoch keine Bestimmung des Geschlechts zu.Weitere Informationen zum Thema Wolf auf der Homepage des Landesamt für Umwelt und im Onetz