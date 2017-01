Wie wird's wohl weitergehen im Leben des 32-Jährigen? Das wird man vielleicht nie erfahren. Hoffentlich. Denn: Der Neustädter will einen echten Schlussstrich zur Region und zur Szene ziehen. "Anderswo von Null anfangen." Nach dem Gefängnis und der Entziehungsanstalt.

Die Schwurgerichtskammer verurteilte den gelernten Holzwerker am Dienstag zu 9 Jahren Haft wegen versuchten Totschlags, gefährlicher und schwerer Körperverletzung. Sie ordnete den Maßregelvollzug an. In der Praxis sieht das so aus, dass der 32-Jährige die Halbstrafe absitzen muss. Die U-Haft wird angerechnet. Damit bleibt er 1 Jahr 9 Monate im Gefängnis. Dann geht er für 2 Jahre in die forensische Psychiatrie. "Sollten Sie das schmeißen oder geschmissen werden, sitzen Sie jeden Tag dieser 9 Jahre", warnt Landgerichtspräsident Walter Leupold.Keine Milderung gibt es für den Drogeneinfluss: "Er stand unter dem Einfluss von Drogen, aber nicht so sehr, dass er in seiner Steuerungsfähigkeit erheblich beeinträchtigt gewesen wäre", sagt Leupold. Keine Milderung gibt es auch dafür, dass der Totschlag im Versuchsstadium steckenblieb: "Der Vater wäre zu Tode gekommen, wenn nicht so schnell fremde Hilfe da gewesen wäre."Die vier bis fünf Schläge mit dem massiven Axtstiel hatten eine solche Wucht, dass der "Kopf förmlich zersplitterte". Der Zustand des Vaters sei "tragisch": "Aus einem Menschen, der im Leben steht, ist ein Mensch geworden, der nicht mehr weiß, wo er ist und was er tut."Dass es doch bei 9 Jahren bleibt, verdankt der Angeklagte seiner Aussage im Fentanyl-Verfahren (siehe Seite 23). Das Gericht rechnet ihm zudem das Geständnis an. Leupold honoriert auch, dass der Angeklagte bis zum Schluss die Schuld nicht auf den Vater schob, obwohl sicherlich ein "belastetes Verhältnis" vorlag. Zwar hat Leupold Verständnis für einen Vater, dem es nicht gefällt, dass sein 32-Jähriger Sohn "so völlig daneben läuft". Aber: "Die Frage ist schon: Wie kommt ein Zwölfjähriger überhaupt in diese Szene hinein? Wie ungefestigt war dieser Haushalt? Wie wenig sicher hat er sich bei seinem Vater gefühlt?"Der 32-Jährige sagt in seinem letzten Wort: "Das, was ich da angerichtet habe, hat mein Vater nicht verdient." Die Anwälte Tobias Konze und Helmut von Kietzell verteidigen den Neustädter: Der Vater sei launisch gewesen, für die Söhne nicht berechenbar, er schlug zu, trank zu viel. 2004 ging der österreichische Busfahrer nach Tirol zurück, kam nur sporadisch und ließ den Angeklagten mit der kranken Mutter im Stich.Von Kietzell zieht einen Strafbefehl von 2010 gegen den Vater hervor. Der hatte die Mutter mit dem Küchenmesser bedroht und gesagt, auch der Sohn sei "dran": "Ich muss nur den Finger einmal krumm machen." Als der Vater am 17. April "rumgebrüllt" habe, seien Ängste hochgekommen. Nach Ansicht des Anwalts wurde diese verstärkt durch Amphetamin und davon ausgelöste Verfolgungspsychosen. "Für mich ist Crystal die gefährlichste Droge, die es gibt."Der 32-Jährige sagt selbst, dass er "wegkommen will" aus Neustadt. Das Elternhaus wird er ohnehin nicht behalten können. Der Vater, der unter Betreuung einer Tochter aus erster Ehe steht, macht Schadensersatz und Pflichtanteil geltend. Das Land Tirol will Geld für die Pflege.