Feinste Cocktailmusik fürs Neuhauser Zoiglpublikum? Doch, das passt. Die Besucher am Schafferhof können gar nicht genug davon bekommen.

Neuhaus. Die Band hat ein Problem. Das Konzert ist gespielt, die Zugabe auch, aber die Zuhörer klatschen und klatschen, und keiner will gehen. Keiner außer der Band eben. "Sorry", bedauert Schlagzeuger Nils Nygårdh mit bittersüßem Lächeln, "aber wir haben einfach keine Songs mehr!" Schade, schade. Es ist erst gut eine Stunde her, da haben "Grapell" die Schafferhof-Bühne betreten und erstmal ziemlich lange gar keinen Applaus erhalten, weil sie den zweiten Song ohne Pause an den ersten klebten. Erst dann brach der Damm, Applaus und Gejohle brandeten nach vorne, und die Sechs aus der Metropole Stockholm durften sich endlich angekommen fühlen in diesem Dorf in der Oberpfalz.Sechs? Eigentlich zwei. Emil Erstrand und Nils Nygårdh, die im Studio seit drei Jahren den schönsten, stilvollsten Soul-Pop seit den 80er Jahren zusammenfrickeln. Sogar mit Saxofon - wie in ihrem Über-Song "Arrow", "Grapells" Antwort auf "Careless Whisper", melancholisch, modern, magisch. Die erweiterte Live-Besetzung liest sich wie klassischer Rumpelrock - zwei Gitarren, Bass, Schlagzeug, Keyboards, Percussions -, doch die junge Combo geht am Samstag mit der nötigen Soul-Sensibilität zu Werke. Die Schweden tragen ordentliche Seitenscheitel, modische Rollkragenpullis, gut sitzende Hemden und Hosen. Und auch ihr Klang-Teppich ist fein gewoben.Über allem schwebt: diese Stimme. Klar, hell, samtweich, gerne auch im Falsett. Mindestens so gut wie Radioheads Thom Yorke. Dabei ist Emil Erstrand erkältet. Er niest in die Armbeuge, schnieft zwischen den Liedern unüberhorbar und ist an diesem Abend für 100 Zoigl-Fans trotzdem der beste Sänger der Welt. Zwischendurch entschuldigt er sich beim Publikum, dass er Mineralwasser trinke und kein Bier. Unter den Holzbalken wirkt er noch verlorener als seine Kollegen. Ein urbaner Feingeist, der kommende Pop-Star, der im Lift nach oben den falschen Knopf gedrückt hat und auf den Dachboden einer Scheune gebeamt wurde. "This place feels like a dream", sagt er, und man weiß nicht so recht, wie er's meint.Am Ende ist's für alle traumhaft, auch Erstrand strahlt übers ganze Gesicht. Wie Lukas Höllerer, der neue Konzert-Organisator am Schafferhof, bekannt unter anderem durch seine Großtaten mit dem Veranstaltungsverein "Sündikat". Mit "Grapell" gab er den gelungenen Einstand in Neuhaus. Am Freitag spielt er schon den nächsten Trumpf aus: Ami, Garantin für volle Häuser. Ob sie mehr Songs im Gepäck hat als "Grapell"?Bei den Schweden jedenfalls gilt: Qualität statt Quantität. Eine einzige Zugabe haben sie vorgesehen, "A Silver Line", bei dem Stimme und Piano-Begleitung so anrührend zusammenwirken, dass erstens bei meiner Begleiterin die Tränen kullern und zweitens auch das übrige Auditorium unnachgiebig nach einer weiteren Darbietung verlangt.Die Band schickt den verschüchterten Keyboarder nach vorne. Er soll fragen, ob er und seine Freunde eines der Lieder vielleicht ein zweites Mal spielen sollen. Klar doch. Nochmal das muntere "Still your Friend" also, nun in einer ausgedehnten, wunderbar ausgelassenen Version. Unterm Holztisch testen die Besucherbeine aus, ob sie auch im Sitzen tanzen können. Danach ist wirklich Schluss. Immer noch viel zu früh. Meinetwegen hätten "Grapell" ja nicht nur einen Song, sondern das ganze Konzert wiederholen können. Und dann nochmal.