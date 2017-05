Das Lehr-, Versuchs- und Fachzentrum für Milchviehhaltung Almesbach ist um 60 000 Tiere reicher. Allerdings handelt es sich nicht um Rinder oder Schweine, sondern um Bienen. Der Imkerverein Weiden und Umgebung hat am Bienenlehrpfad einen Lehrbienenstand eröffnet. Vorsitzende Erika Brandl und Almesbach-Chef Helmut Konrad sind sich einig: "Landwirtschaft und Bienen gehören zusammen." Auch die Teilnehmer der Tierhaltungskurse, die bis aus Aschaffenburg und Berchtesgaden kommen, sollen so an die Bienenzucht herangeführt werden. "Bei uns herrscht momentan ein Hype", freut sich Brandl. 20 Teilnehmer, darunter ganz viele junge Leute, sind beim Kurs "Imkern mit Begleitung" dabei. Konrad hob hervor, dass die Studierenden der Höheren Landbauschule den Lehrpfad mit dem Imkerverein angelegt haben. Die Einrichtung gibt faszinierende Einblicke in die Welt der Bestäuber. "Bei guter Tracht werden nun in Almesbach bald Milch und Honig fließen", sagte Konrad augenzwinkernd.