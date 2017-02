Der Kanzlerkandidat der SPD legt demonstrativ die Hände in entstandene, nicht wegzudiskutierende Missstände. Es bleibt zu hoffen, dass man die Entwicklung dieser Missstände auch in Schäubles Partei bemerkt. Hier aber sind begründete Zweifel angebracht. Dann aber ist die Vermutung nicht abwegig, dass genau darauf die Nervosität und eine daraus resultierende Aggressivität gründen.Schon allein das Rütteln an der vermeintlichen Alternativlosigkeit steht einer funktionierenden Demokratie gut an. Es könnte doch sein, dass der Wähler in einer fragwürdigen Entwicklung auch der führenden Regierungspartei eine Alternative aufzeigt. Wir Wähler hoffen im bevorstehenden Wahlkampf auf eine konsequente, aber menschlich anständige Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner in der Sache, um ein begründetes Votum abzugeben und erwarten, dass Schäubles Misston nicht den Ton angibt.Bernhard Franzen, 92648 Vohenstrauß