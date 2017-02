Wir dürfen nicht vergessen, dass bayrische Ministerpräsidenten sich regelmäßig in der Schmollecke wiederfinden, wenn sich die anfängliche Begeisterung für das höchste Amt im Staate erst einmal gelegt hat. Weltpolitik machen nun mal andere. Da bleibt dann nur noch das verzweifelte Querschießen: Aufmerksamkeit um jeden Preis und mit allen Mitteln.Bislang hat dieser realpolitische "Nockerberg" den Beliebtheitswerten der CSU anscheinend keinen Abbruch getan. Die einzigen, denen es allmählich Angst werden kann zwischen Figuren wie Horst Seehofer und Donald Trump, sind unsere Kabarettisten. Da bleibt einfach nicht mehr viel Spielraum zum Überspitzen. Es könnte einem also zum Lachen zumute sein, angesichts derartiger Auftritte unserer höchsten Entscheidungsträger. Wenn sie halt nicht ausgerechnet die höchsten Entscheidungsträger wären.Ich muss es zugeben, da hat Seehofer wirklich wieder einen rausgehauen. Und ich hatte geglaubt, ich könnte mittlerweile einschätzen, was in etwa aus dieser Ecke zu erwarten ist. Aber das eigentlich Unfassbare ist die Tatsache, dass auch bei uns keine Beleidigung der Intelligenz des Wählers groß genug sein kann. Lassen wir uns weiterhin überraschen.Stephan Gleißner, 95643 Tirschenreuth