Einig waren sie sich auch in der verfehlten Asylpolitik, deren verheerende Kosten und anderweitigen Folgen sich in den kommenden Jahren zeigen werden. Jetzt, im Wahljahr, befinden sich die Grünen, wie alle Parteien, in Erklärungsnöten. Da ist es dann schon ein großer Fehler, wenn die Parteivorsitzende den Polizeieinsatz in Köln beim letzten Jahreswechsel kritisiert.Jeden normal denkenden Bürger bringt das in Wut, weil die Partei damit beweist, dass ihr die Geschehnisse im Jahr zuvor egal sind. Jetzt kommt ein neues Thema auf: "Bezahlter Sex für Pflegebedürftige und Behinderte." Es passt zu den Grünen, die seit jeher bestimmte Gruppen privilegieren, um sich selbst zu profilieren. Volkes Sorgen spielen da weniger eine Rolle. Der mittlerweile selbstbewusstere Wähler könnte da allerdings für ein noch schlechteres Ergebnis als 9 Prozent sorgen. Aber das ist das Problem fast aller Parteien im Wahljahr 2017.Erika Papillon, 92431 Neunburg