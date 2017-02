Frustriert und überfordert sind auch die Lehrkräfte, die aus der Situation mit zwei parallel bestehenden Laufzeiten das Beste machen müssen. Wer entschuldigt sich eigentlich bei denen, die das G 8 ohne Wahlmöglichkeit absolvieren mussten? Oder bekommen sie dafür einen NC-Bonus gutgeschrieben? Auch die vielen 1,0-Schnitte täuschen nicht darüber hinweg, dass einiges im Argen liegt. Niemand weist nämlich darauf hin, dass das Niveau der Prüfungen in allen Bereichen und Schularten kontinuierlich sinkt - bei allem Respekt gegenüber einem 1,0-Abitur.Wir müssen darauf achten, dass uns im Land der Dichter und Denker das Niveau nicht abhandenkommt. 7,5 Millionen Analphabeten, ständig steigende Zahlen von Studienabbrechern, Tausende nicht besetzter Ausbildungsplätze mangels geeigneter Bewerber, immer häufiger auftretende Disziplin- und Lernschwierigkeiten an allen Schularten - die Liste der Probleme könnte man noch weiter führen. Was läuft da verkehrt?Der Ruf der Lehrerschaft nach mehr Disziplin und Leistungsbereitschaft, das Bestehen auf Werten wie Höflichkeit, Freundlichkeit, harmonischem Miteinander und vernünftigem Zusammenarbeiten von Schülern, Lehrern und Eltern verhallt im blinden Aktivismus von didaktischen "Neuerungen". Das einzig effektive Rezept, nämlich mehr Lehrpersonal und kleinere Lerngruppen, wird von den "Kassen" nicht übernommen.Karl-Heinz Reinhardt, 92526 Oberviechtach