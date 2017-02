Seehofer ist zwar Weltmeister im Zuspitzen, Spalten und Einknicken, aber jetzt zeigt sich: Wer spaltet und Zwietracht sät, kann nicht Frieden und Harmonie ernten. Seehofer und Söder haben inbrünstig die Anti-Merkel-Stimmung geschürt, die CSU weitgehend auf Anti-Merkel-Kurs gebracht, in der Flüchtlingskrise gerichtliche Schritte gegen die Bundesregierung angedroht und die Trennung von der CDU ins Spiel gebracht. Ob das jetzt gepflegte neue Feindbild Rot-Rot-Grün als politische Alternative zur Versöhnung der C-Parteien ausreicht, um die auf beiden Seiten in den Köpfen verankerten Streitigkeiten zu schlichten, bleibt abzuwarten. Als ehemaliger Mitarbeiter und Auslandsrepräsentant der Konrad-Adenauer-Stiftung ist mir das als in Bayern aufgewachsener Bürger nicht egal.Karl Weis, Holzgerlingen