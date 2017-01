Hier war, wie erst später ermittelt wurde, kein "Zuwanderer" am Werk, sondern ein hundsgemeiner Krimineller aus Tunesien, der weder Flüchtlingsstatus hatte, noch Asylant war - da abgelehnt. Illegal hier, mit Drogen dealend, und nur mit beschränkter Duldung versehen, da nicht abschiebbar. In Tunesien ist kein Krieg, es gab auch keinen anderen Fluchtgrund für ihn. Also fiel er auch nicht unter den Schutz der Genfer Flüchtlingskonvention, wie die Balkanflüchtlinge später: Damit auch nicht unter die ominöse "Obergrenze", mit der die CSU Bundeskanzlerin Merkel vor sich her treibt. Eine solche gibt die Genfer Konvention eh nicht her, da internationales Recht wirkt.Für das deutsche Asylgesetz wäre eine Obergrenze zwar denkbar, eine Grundgesetzänderung vorausgesetzt. Aber so werden hier ganz differente Begriffe, wie Zuwanderer, Flüchtling, Asylant oder Migrant total durcheinander geworfen und zu einem dunklen Brei verrührt. Egal, Hauptsache man punktet beim AfD-nahen Klientel. Im Übrigen tauchte der Attentäter im Juli 2015 - nach dem Knast - aus Italien kommend, zuerst in Freiburg auf. Vermutlich über die Schweiz einreisend. Ja was nun? Mauer und Schutzzaun "a la Trump" zur Schweiz hin? Das könnte dann gleich "Steuerflüchtlinge" davon abhalten, ihr Bares dorthin zu transferieren!Was dagegen tatsächlich klar benannt werden müsste, ist das Versagen der Sicherheitsorgane in NRW, in Berlin, und im Zusammenspiel Bund und Länder. Die Abschiebehaft für Amri wäre gerechtfertigt, ja unbedingt nötig gewesen. Momentan scheint mir, was die CSU jetzt dringend bräuchte, wäre eine "Untergrenze": Für Verstand, für rationelles und für differenziertes Denken und Handeln. Als Anspruch an sich selbst. Winfried Neubauer, 95679 Waldershof