Von der NSA-Spionage hat sie nach ihrer Aussage gar nichts gewusst. Den Vorwurf einer zunehmenden sozialen Ungleichheit im Verlauf ihrer Amtszeit konterte sie kürzlich mit dem Satz: "Den Menschen in Deutschland ging es noch nie so gut wie jetzt". Den rund zwei Millionen Menschen, die täglich auf die Essenstafel angewiesen sind, dürften diese Worte wie Hohn in den Ohren klingen. Vor vier Jahren gab Merkel vor laufenden Kameras ein eindeutiges Statement ab, dass es die Maut mit ihr an der Regierungsspitze nicht geben wird. Seit dem 31. März ist die Pkw-Maut Realität in Deutschland. In diesem Fall könnte man ihr mit der Unterstellung, sie sei in ihren politischen Aussagen unzuverlässig, jedoch Unrecht zufügen, denn schließlich soll die Maut erst nach der kommenden Bundestagswahl umgesetzt werden. Und ob Merkel anschließend noch die Regierungsspitze stellt, bleibt abzuwarten.Auch die aktuelle Spionageaffäre der Türkei wird keine angemessene Reaktion der Kanzlerin hervorrufen. Merkel müsste damit rechnen, dass Erdogan das Flüchtlingsabkommen platzen lassen könnte. Dabei gäbe es durchaus eine Alternative. Merkel müsste vor der Weltöffentlichkeit verkünden, dass Menschen, die nach unserem Grundgesetz bzw. der Genfer Flüchtlingskonvention keinen Schutzbedarf genießen, keine Aussicht auf Anerkennung ihres Asylgesuchs besitzen, und dann schnellstmöglich in ihre Heimatländer zurückgeführt werden. Ich bin überzeugt, dass der Flüchtlingszustrom spürbar zurückgehen und man gleichzeitig dem äußerst einträglichen Geschäft der Schlepper-Mafia einen herben Dämpfer versetzen würde.Sie überlässt die Aufgabe, die Flüchtlinge von Deutschland, fern zu halten, gegen eine entsprechende finanzielle Entlohnung lieber diversen Autokraten, die es mit der Einhaltung der Menschenrechte nicht so genau nehmen. Merkel setzt damit Deutschland und Europa einer dauerhaften Abhängigkeit aus.Alfred Kastner, 902637 Weiden