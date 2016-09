"Söder kontert Merkel: Wir ändern das" und "Markus Söder - ein bayerischer Donald Trump":

Wenn es nicht stört, dass viele Milliarden Euro an Emigranten vergeben werden, möchte ich entgegen halten:1. Wo ist Europa? Für Emigranten fühlt es sich kaum zuständig. 2. Wo ist der Reichtum in Deutschland? 3. Was ist in Deutschland nicht in Ordnung: Arme Rentner, arme Kinder, kaputte Straßen, kaputte Brücken, schlechte Schienen, schlechtes Internet, Polizei schlecht ausgerüstet, ein Militär zum Erbarmen. Griechen, die weder arbeiten noch sparen wollen. Würde man einiges genauer prüfen, käme noch mehr hinzu. Wer mit offenen Augen durch Europa schaut, wird sehen, dass diese Punkte in unseren Nachbarländern oft besser aufgestellt sind.Natürlich wollen wir uns nicht mit Bulgarien oder Rumänien vergleichen. Wir Deutsche zahlen die meisten Steuern und Abgaben. Wo sind diese Abermilliarden hingekommen? Am allerwenigsten zu Rentnern oder Arbeitern. Es ist kein Wunder, wenn die Leute sehen, wo unser Geld landet, dann AfD wählen. Wenn Steuergelder nicht mehr für Deutschland investiert werden, will das Volk dieser Regierung einen Denkzettel verpassen.Franz Hufnagl, 92648 Vohenstrauß