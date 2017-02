Was wäre so schlimm daran, wenn die Firmen mit hohem Stromverbrauch ihren Strom selbst herstellen müssten? Die Allgemeinheit müsste nicht subventionieren, und die Unternehmergewinne könnten direkt ins Unternehmen reinvestiert werden. Dann müssten die Aktionäre nicht überfüttert werden und Manager könnten auch "gerecht" bezahlt werden. So wären zumindest der Steuerzahler entlastet.Johann Strasser, 92559 Winklarn