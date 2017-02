Jesus Christus hat weder den Bedingungs-Zölibat, noch das Frauenpriestertum eingeführt. Es besteht auch nicht die geringste Notwendigkeit, dass verheiratete Männer über die Hintertür des Priestermangels zum Priester geweiht werden sollen. Wenn man nämlich Christus nachfolgen will, dann sollte man auch wie Christus handeln. Christus hatte kein Problem, den verheirateten Simon Petrus sogar als Apostel zu berufen. Und Christus hat auf diesen (verheirateten) Felsen seine Kirche gebaut.Wie überzeugt muss man von sich sein, wenn man sich in seinen Anforderungen für den Dienst des Priesters über die Vorgaben des Sohnes Gottes stellt. Dieses Beispiel, das Jesus Christus hinsichtlich der Wahl seiner ersten und engsten Mitarbeiter gegeben hat, lässt sich auch durch die frömmsten Worte nicht entkräften. Trotzdem glaube ich nicht, dass sich diesbezüglich etwas ändern wird. Papst Franziskus hat vor der Kurie den Narzissmus in der katholischen Kirche angeprangert (auch wenn dies absolut keine neue "Krankheit" ist). Menschen, die von dieser Krankheit befallen sind, machen keine Fehler.Würde man aber vom Bedingungs-Zölibat für Priester Abstand nehmen, so könnte das gläubige Volk ein Jahrhunderte altes Fehlverhalten der tonangebenden Kirchenleute vermuten, was nicht sein darf. Wie wahr ist ein späteres Zitat von Papst Benedikt XVI.: "Wonach verlangt die Seele denn brennender als nach der Wahrheit"(v. Augustinus). Wie schön wäre es, wenn man nicht nur zitieren würde ...Hans Winter, Diakon 92526 Oberviechtach