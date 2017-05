Nur am Rande, ohne dies groß hervorzuheben, wurde in einem Bericht erwähnt: "Sorge macht die Entwicklung der Wohnungseinbruchs-Diebstähle". Nun denke ich, was ja an den Zahlen der "Aufrüstung" der Bevölkerung ersichtlich ist, dass es das Sicherheitsempfinden der Bürger nicht wesentlich beruhigt, wenn statt 50 nun 100 Drogensüchtige mit ein paar Gramm Rauschgift aufgegriffen werden, andererseits aber vor allem östliche Einbrecherbanden nahezu ungestört "ihrem Handwerk" nachgehen können, wie täglich in den regionalen Zeitungen nachzulesen ist.Reinhardt Pecher, 95514 Neustadt am Kulm