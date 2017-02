Im Fall des Hundes "Miro" hat der Reporter nur ein Bedauern für den Täter, der leider zum Opfer wurde, übrig. Die wirklichen Opfer, das gehetzte Wild, werden hier gar nicht in den Fokus gerückt.Ist unsere Gesellschaft wirklich schon so herzlos, egoistisch und der Natur entrückt, dass man nur noch seine Sichtweise gelten lassen kann? Meines Erachtens haben hier die Hundehalter selbst einen großen Teil der Schuld. So vergingen laut dem Zeitungsbericht mindestens zwei Stunden, in denen Miro tun und lassen konnte, was er wollte.Dass man einen bellenden Hund (dürfte mehrere Hundert Meter weit zu hören sein) in dieser Zeit nicht finden kann und auch nicht den Schuss des Jägers gehört hat, spricht aus meiner Sicht dafür, dass hier gar nicht nachgesucht wurde: In der Hoffnung, der Hund würde schon von selbst zurückkommen.Josef Märkl, 95632 Wunsiedel