Das Verhalten der Regierung ist nicht nur dem Flüchtling, sondern auch dem Meister gegenüber eine bodenlose Frechheit. Woher soll er mitten im Ausbildungsjahr einen Ersatz für seinen Lehrling bekommen? Wer macht jetzt die Arbeit, die für den Lehrling eingeplant war? Von der Politik kommen nur Vorschläge, wie man den Flüchtlingen am wirkungsvollsten den Weg zu uns versperrt, sie am schnellsten wieder los wird.Für das Handwerk sind diese Menschen keine Eindringlinge, sondern oft eine Chance. Und im Handwerk finden viele eine neue Perspektive. Dagegen hat bisher kein einziges börsennotiertes Industrieunternehmen, trotz großspuriger Ankündigungen, auch nur einen Flüchtling eingestellt. Dafür werden vom Staat verantwortungslos Milliarden verpulvert, wenn diese Firmen in der Krise sind, wie es bei der Abwrackprämie geschehen ist. Das Handwerk dagegen braucht keine Unterstützung vom Staat, sondern es unterstützt diesen, nicht nur in der Flüchtlingsproblematik: Dass wir in Bayern eine derart niedrige Jugendarbeitslosigkeit haben, wie nirgends sonst in Europa, ist ein Verdienst des Handwerks. Wer sonst bildet so viele junge Menschen aus?Auf Dauer lässt sich das hohe Niveau im Handwerk nur durch eine solide Ausbildung sowie eine profunde Qualifikation des Betriebsinhabers halten. Es ist Aufgabe unserer Politiker, den Forderungen nach Aufhebung des Meisterzwangs von Seiten der EU eine klare Absage zu erteilen. Denn wir haben nicht trotz, sondern wegen der Meisterqualifikation diese niedrige Jugendarbeitslosigkeit. Wer sehen will, wo wir ohne dieses Qualitätsmerkmal hinkommen, der soll nach Spanien, Italien oder Griechenland gehen, wo man um die 40 Prozent Jugendarbeitslosigkeit hat."Wolfgang Wacker Schreinermeister, 92551 Stulln