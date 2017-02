Nach dem Horrorszenarium der "Vogelgrippe-Bürokraten" müssten die Straßen bedeckt sein von toten Flugtieren. Dabei ist doch längst bekannt, woher dieser Vogelgrippe-Virus kommt: mit den Tierfutterlieferungen, meist aus dem fernen Osten. Mit den Zug- und Wildvögeln hat er rein gar nichts zu tun. Man hat gesehen, dass die Vogelgrippe zuerst in den Beständen der Massentierhalter aufgetreten ist. Zur "Aufstallung" muss ich sagen, dass jeder bäuerliche Betrieb weiß, was artgerechte Tierhaltung ist. Hühner müssen scharren und picken können, Gänse und Enten brauchen einen Bach oder Weiher. Alles andere ist Quälerei der Tiere. Zum Abschluss einen Appell an die zuständigen Behörden: Beendet diesen Irrsinn und lasst euch nicht von "wild" gewordenen "Viren-Mikrobiologen" zum Narren halten!Barbara Blöderl, 92726 Waidhaus