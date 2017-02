Ich bin der Überzeugung, dass Martin Schulz eine große Chance für die Zurückgewinnung eines weitgehenden gesellschaftlichen Zusammenhalts in Deutschland und Europa sein könnte. Er ist authentisch, glaubwürdig und mit seiner mit Lebensbrüchen versetzten Biografie können sich viele Bürger identifizieren. Er ist gefallen und hat es geschafft, wieder aufzustehen. Er könnte im positiven Sinne ein Pendant zu Donald Trump darstellen, weil er Klartext spricht, ohne die politischen Anstandsregeln zu verletzen. Unvergessen ist sein mutiges Auftreten im europäischen Parlament gegenüber Silvio Berlusconi.Meine Kritik am Regierungsstil von Kanzlerin Merkel rührt nicht erst von ihrer Flüchtlingspolitik her, sondern reicht bis 2008 zurück. Vor dem 24. Januar 2017 war ich ratlos, wem ich meine Stimme bei der Bundestagswahl geben sollte. Ich fürchtete, egal wen und was ich wählen würde, am Ende gewinnt immer Merkel: vergleichbar mit einer Art Präsidial-Demokratie. Mit der Nominierung von Schulz habe ich wieder Hoffnung.Alfred Kastner, 92637 Weiden