Bei gleichen Leistungen müssen auch entsprechende Beträge des "Arbeitgebers an die Beamten" vorher in der Alimentation ausgegeben werden. In dem Projekt wird das Beamtenrecht mit Füßen getreten. Wenn die angebenen Einsparungen greifen sollen, muss man auch dafür sorgen, dass der Beamtenstatus abgeschafft wird. Welche Partei hat der Stiftung den Tipp gegeben, eine Studie mit diesem Ergebnis anzufertigen? Oder schickt man die Stiftung vor, damit sich keine Partei die Finger verbrennt, so kurz vor wichtigen Wahlen? Oder möchte man einfach nur die "Neidhammel-Diskussion" starten, um im Bierzelt Argumente zu haben? Ich habe die Bertelsmann-Stiftung um Zusendung der Rechenschritte gebeten, wie sie zu den Einsparungen unter Berücksichtigung des Beamtenrechts kommt. Diese Schritte würde ich gern nachkontrollieren.Johann Strasser, 92559 Winklarn