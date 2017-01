In der Bundesrepublik leben rund 200 000 abgelehnte, jedoch seit Jahren offiziell geduldete Asylbewerber. Ein Teil von ihnen tauchte in die Illegalität unter oder hat sich unter Verschaffung von falschen Identitäten auf kriminelle Weise Sozialleistungen erschlichen. Attentäter Anis Amri nutzte seinen Duldungsstatus, um die Sicherheitsbehörden mit verschiedenen Identitäten zu narren. Diese Straftäter haben die gesetzlichen Erleichterungen ihrer Bewegungsfreiheit leider rücksichtslos ausgenutzt.Die Zahl der Straftaten von Zuwanderern ist laut amtlichen Statistiken insgesamt rückläufig und nicht höher als bei den Einheimischen. Mit bestimmten Zuwanderergruppen, insbesondere aus Nordafrika und dem Kosovo, gibt es allerdings schon lange Probleme. Es ist daher besonders ärgerlich, dass diese Gruppen eine von der Mehrheit der Bürger im Grundsatz akzeptierte Flüchtlingspolitik regelmäßig konterkarieren. Viele Bundesbürger haben nach den Ereignissen der vergangenen Monate den Eindruck, dass Deutschlands Patent für die innere Sicherheit abgelaufen ist.Die Sicherheitspolitik sollte zur Kernkompetenz einer jeden verantwortungsbewussten Regierung gehören. Die Flüchtlingszahlen 2016 waren gegenüber dem Vorjahr deutlich rückläufig. Wir haben diesen Rückgang hauptsächlich unserem Nachbarstaat Österreich zu verdanken, das in der Flüchtlingskrise durch die Schließung der Balkanroute Handlungskompetenz bewiesen hat. Ich bin skeptisch, ob die angekündigten Sicherheitsmaßnahmen der Bundesregierung ausreichen, um eine deutliche und nachhaltige sicherheitspolitische Verbesserung zu erzielen.Auf welche Weise möchte man beispielsweise die Rücknahme von Gefährdern und abgelehnten Asylbewerbern in ihre Heimatstaaten erzwingen, wenn deren Identität aufgrund fehlender Pässe nicht zweifelsfrei festgestellt werden kann und die "mutmaßlichen" Heimatländer sich weigern, Ersatzdokumente auszustellen?Aus Flüchtlingen wurden in den vergangenen Jahren in Deutschland Einwanderer, obwohl das Asylrecht kein Einwanderungsrecht ist. Diese Entwicklung ist vor allem auf fehlenden politischen Willen zurückzuführen. So droht der Rechtsstaat, sich selbst abzuschaffen.Alfred Kastner, 92637 Weiden