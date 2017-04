Zum Verpackungsmüll:

Zwei mal habe ich in jüngerer Vergangenheit Internetbestellungen im Wert von jeweils unter 100 Euro getätigt. Es folgten jeweils 3 Teillieferungen mit einem Verpackungs- bzw. Luftanteil bis zu 90 Prozent. Dafür benötigen wir mehr Straßen, Giga-Liner und neue Logistik-Center auf Kosten von Mensch und Natur. Dass sich eine derartige Vorgehensweise für Unternehmer lohnt, ist ein eindeutiger Hinweis auf fehlleitende Rahmenbedingungen. Lokale Händler verlieren durch indirekte Subventionierung des Versandhandels und schlechte Löhne im Logistik- und Transportgewerbe an Wettbewerbsfähigkeit.Bei unserem Auto war der Betätigungsschalter der Heckklappe defekt. Leider ist der Schalter nur in Kombination mit dem Betätigungsgriff von der Vertragswerkstätte erhältlich. Die Kosten für dieses Ersatzteil betragen rund 150 Euro. Eine Recherche nach ähnlichen, leider nicht baugleichen Miniaturschaltern, ergab Kundenpreise von 0,85 bis 8,90 Euro. Offensichtlich werden hier Ressourcen und Kunden im doppelten Sinne "ausgebeutet". Es wird höchste Zeit, dass dieser Ressourcen-verschwendende Wahnsinn beendet wird.Karl Bärnklau, 92637 Weiden