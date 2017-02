Ohne Aufwand und völlig fleischlos hätte man doch - in Erinnerung an eine vor einigen Jahren in der Umgebung von Trier durch den Diebstahl Hunderter Schuhe auffällig gewordene Füchsin - dem Glockenspiel andichten können: "Fuchs, du hast den Schuh gestohlen, gib ihn wieder her, sonst wird ihn ein Schuster holen, das ist gar nicht schwer".Dr. Bernd Straube, 95676 Wiesau