Nachdem der Begriff "sozial" bei Sozialdemokraten immer schon eine wichtige Rolle einnahm, die es galt, nicht nur in Parteiprogrammen deutlich zu machen, sondern vielmehr diesen Anspruch möglichst auch zu leben, wundert sich sicher niemand über folgende "Zwischenbilanz":Vor 10 Jahren wurde die "Mitterteicher Tafel e.V.", die die Ärmsten im ganzen Landkreis versorgt, von der AWO gemeinsam mit dem Rotary Club Stiftland ins Leben gerufen. Ein Zufall, dass ich als überzeugte Sozialdemokratin Mitinitiatorin der "Tafel" war? Zufall, dass meine Nachfolgerin Nicole Fürst der gleichen Partei angehört und wenigstens an einem Ausgabetag in der Woche mit voller Kraft mitarbeitet? Zufall, dass, um nur eine Frau der "ersten Stunde" zu nennen, die langjährige sozialdemokratische Stadt- und Kreisrätin Mila Braun für sage und schreibe 7100 ehrenamtliche Stunden gewürdigt wurde? Natürlich sind wir auch dabei, uns um Flüchtlinge zu kümmern in all den Facetten und Herausforderungen.Menschen kommen damit ihrem sozialen Gewissen nach, ohne zu fragen, was ihnen das in der Öffentlichkeit oder bei einer Wahl einbringt.Hannelore Bienlein-Holl 95689 Fuchsmühl