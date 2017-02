Eine Taschenlampe gehört jetzt zur Standardausstattung - zum Glück gibt es heutzutage Handys mit Taschenlampenfunktion, die man immer dabei haben sollte. Denn wer ist schon gern im Dunkeln unterwegs - ob Kinder, Frauen oder auch jeder andere, der sich alleine auf dem Nachhauseweg befindet? Wir sprechen hier von 19.30 Uhr und nicht von noch späterer Nachtstunde.Die Gehwege laden keineswegs mehr ein, hier seine Route einzuschlagen. Sie gleichen einer Dunkelkammer. Wer in der glücklichen Lage ist und einen Vierbeiner besitzt, hat es entspannter: Dieser läuft mit seinem Leuchthalsband voraus und leuchtet den Gehweg aus. Somit ist ein gutes Nachhausekommen gesichert. Ansonsten tappt man trotz angeschalteter Straßenbeleuchtung jedoch wortwörtlich im Dunklen.Selbst an vielbefahrenen Straßen sieht es nicht besser aus: Fußgänger werden erst sehr spät erkannt und die Laternen blenden. Eine sehr gefährliche Situation, sowohl für die Fahrer als auch für die Fußgänger.Wir denken, es ist dringend notwendig, dass sich Ambergs führende Köpfe noch mal zusammensetzen und eine andere Möglichkeit finden, Energie zu sparen. Der jetzige Zustand ist nicht tragbar und fahrlässig! Mein Appell: Kommen Sie und überzeugen Sie sich selbst, wie es künftig in ganz Amberg aussehen könnte. Blößner-, Pfannmüller- und Othmayrstraße sowie vor allem die Stichstraßen sind hier besonders interessant.Christine Hasler, Amberg Anwohnerin des "LED-Viertels"