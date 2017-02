Der Wolf war nicht ausgestorben und er ist keine göttliche Wiedergeburt. Er ist auch kein Zeichen einer plötzlich zurückkehrenden intakten Natur, sondern er zeigt hier einen normalen Verhaltensablauf dieser Rudeltiere, wenn sie ihre Gemeinschaft verlassen und neue Rückzugsgebiete oder Reviere suchen. In vielen Ländern besitzen sie einen hohen Schutzstatus, was zu einer normalen Vergrößerung der Population führt und somit zu Abwanderungen von Jungtieren. Die Nähe zum Menschen war immer da, respektvoll und scheu.Truppenübungsplätze sind keine unberührten Wohlfühl-Plätze für Natur-Entfaltung. Der Truppenübungsplatz Hohenfels ist eine von Schotterpisten und forstlichen Transportwegen zerkratzte, trockene, hügelige Landschaft. Die Wälder sind Kiefern-lastig, die Wiesen oft verbuscht und verfilzt. Wie viele andere Landschaften bietet ein Truppenübungsplatz Nischen und Lebensräume für Tiere und Pflanzen, keine Frage. Truppenübungsplätze sind aber in erster Linie Plätze, wo das Kriegshandwerk gelernt wird. Medienwirksame Naturnähe sollte in Anbetracht der unrühmlichen Vergangenheit unterbleiben, bevor sie sich unter dem Begriff "Greenwashing" entfalten könnte. Eine Fledermaus-Peep-Show genügt.Der Wolf sollte in Ruhe gelassen werden. Essensreste geruchlos entsorgen, nicht füttern und jede Vermenschlichung verhindern, um seine angeborene Scheu zu erhalten. Leider kommt das Füttern von Füchsen immer wieder vor im Truppenübungsplatz. Der Wolf schädigt keine Bäume und vielleicht reguliert er zum Leidwesen der Jäger den zu hohen Wildbestand. Auf jeden Fall nutzt er die Eigenart des Truppenübungsplatzes: monotonen, ungefährlichen Übungslärm und die wenigen menschlichen Störungen. Und so sollte es bleiben. Der Wolf zeigt mit seiner Anwesenheit ein gewaltiges zurückkehrendes Stück Natur. Was könnte die Natur noch alles zeigen,wenn man ihr mehr Freiraum gäbe.Dieter Altenhofen, 92287 Schmidmühlen