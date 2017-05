Ein krasses Beispiel dafür ist die Mütterrente. Die Mütterrente wird von der Rentenversicherung, also von den Beitragszahlern gezahlt, obwohl die Mütter in den gutgeschriebenen Kindererziehungszeiten nicht eingezahlt haben und auch nicht einzahlen konnten. Insofern müsste die Mütterrente aus dem allgemeinen Steueraufkommen finanziert werden.Weil Finanzminister Schäuble sich dieser Finanzierung 2014 widersetzte und andererseits der Koalitionsvertrag mit der SPD zu erfüllen war, griff eine unheilige Allianz von Union und SPD schamlos in die Kasse der Rentenversicherung. "Schamlos", weil seinerzeit schon bekannt war, dass immer mehr Neurentner bei der jetzigen Rentenformel der Altersarmut entgegengehen und es bis heute noch kein tragfähiges Finanzierungskonzept für die Rentenversicherung gibt.Es gibt noch mehr Beispiele dafür, dass Beiträge von Versicherten für anderweitige "Wohltaten" herhalten müssen. Insofern müsste jetzt dringend Transparenz bezüglich der versicherungsfremden Leistungen geschaffen und über einen Ausgleich entschieden werden - und zwar bevor Wahlgeschenke versprochen werden.Herbert Antes, 92539 Schönsee