"Versorgung der Beamten höher":

Berichte über die Beamtenversorgung stoßen in der Regel auf Misskredit. Der Artikel hätte noch dahin gehend ergänzt werden sollen, dass die Pensionen schon seit jeher voll versteuert werden und der Beamte seine Beiträge zur Krankenversicherung aus eigener Tasche, also von seiner Pension, zahlt. Aus diesem Aspekt sind die 20 Prozentpunkte an "höherem" Versorgungsniveau schnell wieder ausgeglichen. Berücksichtigt man, dass sowohl in die gesetzliche Krankenversicherung, als auch in die Rentenversicherung jährlich Milliarden aus Steuermitteln, den sogenannten Bundeszuschüssen, gezahlt werden, finanziert der Beamte die Gesundheit aller Pflichtversicherten und die Rente der Versorgungsempfänger aus seinen Steuergeldern mit. Renten und Pensionen dienen grundsätzlich der Sicherstellung der Versorgung auf Grundlage der Lebensleistung, egal wovon diese bezahlt werden.Manfred Ramsauer, 92729 Weiherhammer