"Rundumschlag: Donald Trump schreibt EU und Nato ab":

Sind wir mal ehrlich: So Unrecht hat Donald Trump gar nicht mit seiner Kritik gegenüber Deutschland, der EU, der Nato und der Automobilindustrie. Was Deutschland, insbesondere die Politik von Angela Merkel angeht, so sind doch die Parteien untereinander nicht stimmig.Die Nato ist eine Internationale Organisation ohne Hoheitsrechte. Ihre Mitgliedsstaaten behalten ihre volle Souveränität und Unabhängigkeit. Basis der Nato ist der Nordatlantikvertrag. Ihre Organisation versteht sich nicht nur als Verteidigungsbündnis, sondern auch als militärisch-politische Organisation von 28 europäischen und nordamerikanischen Mitgliedstaaten mit dem Ziel eigener Sicherheit und weltweiter Stabilität.Wie die "eigene Sicherheit und weltweite Stabilität" aussieht, darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. Auch in Punkto "Automobilindustrie" hat Trump nicht ganz Unrecht. Die USA wurden von der deutschen Automobilindustrie belogen und betrogen! Rücktritte in den Führungsetagen deutscher Automobilkonzerne, millionenschwere Schadenersatzklagen der USA usw.: Was wird aus der deutschen Automobilindustrie, wenn Trump sein Versprechen wahr macht, und Strafzölle einführt? Weiß eigentlich Manfred Weber (CSU), Fraktionschef der konservativen Volkspartei im Europaparlament, was er da sagt: "Auch wir können die Daumenschrauben für die US-Konzerne anziehen, wenn es sein muss"? Die USA sind von Deutschland und der EU nicht abhängig, aber Deutschland und die gesamte EU von den USA!Sollte Trump anordnen, dass sich Microsoft und Google vom deutschen bzw. europäischen Markt zurückziehen, würde kein PC mehr einsatzfähig sein. CNC-gesteuerte Maschinen würden nicht mehr funktionieren. Handy, Navi und Co. wären funktionslos. Das gesamte System inklusive Versorgungsnetz würde zusammenbrechen. Es gibt keine Alternativen, die das verhindern könnten. Ich denke, dass sich unsere Politiker darüber mal Gedanken machen sollten!Richard Meier, 92706 Luhe-Wildenau