Zum ESC-Contest in der Ukraine:

Wie schon in den vergangenen Jahren landete ein deutscher Beitrag im hintersten Bereich. Dabei läuft immer alles nach dem selben Muster ab. In einer Castingshow werden bereits geschriebene Songs, immer in englischer Sprache, von verschiedenen Interpreten dargestellt, bis durch telefonische Zuschauerabstimmung der ESC-Beitrag festgemacht wird.Deshalb sind Änderungen dringend von Nöten. Die ausgesuchten Songs heben sich nicht ab. Deswegen ist im Vorentscheid ein Spektrum an Interpreten festzulegen mit völlig unterschiedlichen, vor allem auch in deutscher Sprache vorgetragenen Stilen. Wie der Sieger aus Portugal in einer portugiesischen Jazzballade zeigte, hat die Landessprache gute Siegchancen als das öde Englisch. Deutschland profitiert nie von Nachbarländern wie Österreich oder Schweiz wie Griechenland von Zypern oder Rumänien von Moldawien. Daran änderte auch eine Jury nichts. Man vergibt Punkte, weil einem das Lied, wie es vorgetragen wurde, gefällt und nicht aus nationalistischen Gründen, Landsleuten zu unterstützen. Dies ist Wettbewerbsverzerrung.Levina hat "Perfekt Time" im 2017er Contest eigentlich gut präsentiert. Eine Hochsteckfrisur und strenges graues Kleid im 60er Jahre-Stil sowie fehlende Beliebtheitswerte in Europa und Australien ließen eine bessere Platzierung nicht zu. Vorschlag: Lasst mal eine Mittelalter-Band mit typischen Instrumenten oder Helge Schneider mit seiner Jazz-/Klamaukmixtur ran!Lothar Bauer, 91275 Auerbach