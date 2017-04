"Mehr Fahrgäste in Bussen und Bahnen":

Auch in unserer Region würde der Nahverkehr wesentlich mehr in Anspruch genommen, wenn die Bahn pünktlicher und die Busse den Bedürfnissen der Fahrgäste entsprechen würden. Zur Zeit fahren immer noch Reisebusse mit Stufen und durchgehenden Sitzreihen. Wohin also mit Kinderwagen, Rollstuhl und Trolly? Praktikabel ist der Vorschlag eines Busfahrers nicht, der meinte, Kinderwagen könne er in den Kofferraum packen (mit oder ohne Kind?). Abgesehen vom Zeitaufwand, darf ein Busfahrer seinen Fahrerstand nicht verlassen. Und was ist mit Rollstühlen?Sicher würde man sich z. B. die Parkplatzsuche, das umständliche Umpacken der Kinder und Verstauen der Kinderwagen ins Auto gerne ersparen, wenn man bequem und ohne Umstände in einen Bus steigen könnte. Bei einem höheren Fahrgastaufkommen würden sich auch die Preise entsprechend senken oder zumindest stagnieren, denn billig ist das Busfahren zur Zeit nicht. Zumindest in Amberg und Umgebung muss man sich, was diese Reisebusse im Nahverkehr betrifft, seit Jahren mit Versprechungen und einem unsäglichen Schriftverkehr abspeisen lassen.Ingeborg Schmid, 92266 Ensdorf