Aus der Geschichte nichts gelernt

Zum Referendum in der Türkei:Der Bundesvorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofuoglu, tritt für die Unterstützung Erdogans ein: Bei der Integration von Türken in Deutschland müsse "auf jeden Fall einiges nachgebessert werden". Nein, Herr Sofuoglu, wir in Deutschland müssen auf keinen Fall etwas nachbessern! Wir sind keine Ungläubigen und unsere Kultur ist nicht schlecht. Wir sollen unsere Kultur der euren angleichen, aber die Annehmlichkeiten wie unsere Sozialleistungen, Verdienstmöglichkeiten und die freie Meinungsäußerung wollen Sie weiter nützen. Ihr dürft eure Frauen verschleiern, wir sollen unsere Zeichen des Glaubens aus öffentlichen Räumen verbannen und geben euch das Recht, hierüber vor Gericht zu klagen.Wir ändern Verordnungen, damit ihr eure Gewohnheiten bei uns leben könnt. Wir treten manchmal zurück, um das Leben für euch lebenswerter zu machen. Wir respektieren Bräuche und eure Religion. Dabei vergessen Sie, dass gerade unsere Menschen dieses Land zu dem gemacht haben, was es heute ist. In einem Satz zusammengefasst: frei. Unsere Kultur ist es, die euch diese Möglichkeiten gibt, alles in Anspruch zu nehmen, Möglichkeiten die ihr in eurem eigenen Land nicht habt.Jetzt habt ihr jemanden gewählt, der alles alleine entscheiden darf. Was dadurch passieren kann, zeigt die Geschichte und anscheinend habt ihr nichts, aber auch gar nichts daraus gelernt. Wenn ihr mit diesem Deutschland nicht zufrieden seid, dann steht es euch frei, jederzeit wieder zurückzukehren. Freut euch dort auf finanzielle Unterstützung bei Arbeitslosigkeit, Krankheit und Urlaub. Nutzt die medizinische Versorgung und die gut ausgebaute Infrastruktur dort. Lernt die neue Türkei unter Erdogan kennen, ihr habt sie bei uns demokratisch mitgewählt.Alexander Nadler, 92637 WeidenVerschlankung statt EU-ErweiterungEuropa wird kleiner! Erdogan sieht nach dem Referendum seine erste Aufgabe in der Wiedereinführung der Todesstrafe. Auch damit zeichnet sich immer mehr eine Bedrohung der demokratischen Errungenschaften Europas ab. Hat nicht auch die Front-National-Kandidatin Marine Le Pen in Frankreich die Todesstrafe ins Gespräch gebracht? Immer mehr bildet sich ein anti-demokratischer "Feuerring" nicht nur an den Außengrenzen der EU. Nun stellt sich die Frage, wie das Prinzip der wehrhaften Demokratien im politischen Betrieb auf diese Herausforderungen reagiert.Am Ende eines schmerzhaften Prozesses muss nicht eine EU-Erweiterung um jeden Preis stehen, es kann eine "Verschlankung" der EU sein, an deren Ende der europäische Gedanke mit mehr Effizienz in Aktion tritt.Alfred Kick, 92648 Vohenstrauß