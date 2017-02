Leserbrief zum Streit in der Union

"Friede, Freude, Obergrenze":

Die Medien stürzen sich auf die Mimik von Merkel und Seehofer und konstatieren, gegenseitige Liebe sähe anders aus. Zwei Geschäftspartner müssen sich auch nicht lieben, sie müssen gemeinsame Strategien verfolgen. Ja, ich habe in der Vergangenheit ob mancher Äußerung von Seehofer oder Söder geschluckt. Tatsache ist jedoch, dass nun die Regierung, einschließlich SPD, viele dieser Forderungen inzwischen mittragen. Flüchtlingspolitik ist ein wichtiges Thema, aber beileibe nicht die einzige Problematik. Da finde ich es wichtig, dass CDU und CSU in einem umfassenden Konzept Einigkeit finden. Ich möchte den Kommentar zitieren: "erschreckend uninspiriert in Phrasen und Allgemeinplätze". Hier wird offensichtlich mit zweierlei Maß gemessen. Mir ist eine bedächtige Angela Merkel allemal lieber, als ein ständig grinsender Kandidat der SPD, der das Blaue vom Himmel verspricht.Maria Schnurrer, 92637 Weiden