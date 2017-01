Zum Verfall der Werte in der Gesellschaft:

Unsere Gesellschaft sieht sich einer zunehmenden Systemkrise ausgesetzt, vor allem in moralischer Hinsicht. Viele wichtige Attribute, die für das Funktionieren einer Gesellschaft elementar sind, wurden zugunsten von Gier und Egoismus ad acta gelegt. Der verbreitete Verlust von Moral, Anstand und Werten, nicht nur in der großen Finanzwelt und in der Politik, führt uns in eine essenzielle Krise. Dabei sind die Menschen nicht besser oder schlechter als in früheren Zeiten.Führungspersönlichkeiten in Politik und Wirtschaft, die eigentlich mit gutem Beispiel vorangehen sollten, geben leider immer häufiger ein schlechtes Vorbild ab. Bestechlichkeit, Manipulationen oder Steuerhinterziehung werden als Kavaliersdelikte angesehen. In den USA wurde ein Mensch Präsident, der es sich zu seinem Programm gemacht hat, sich eine moralische Verfehlung nach der anderen zu leisten und andere Menschen zu beleidigen und zu erniedrigen. Ich fürchte, wir stehen erst am Beginn einer Entwicklung, in der Humanität, Menschenwürde und moralische Grundprinzipien nicht mehr die höchsten Normen einer Gesellschaft abbilden werden. Dazu benötigt es weder besonders viel Intelligenz, noch Lebenserfahrung.Was den Menschen heute fehlt ist Orientierung! Orientierung in Form von Vorbildern, Autoritäten und moralischen Instanzen. Auch die christlichen Kirchen, die eigentlich vor einer ihrer größten Herausforderungen stehen, füllen diese Lücke nicht aus.Wenn das amoralische Verhalten ohne Grundprinzipien des Anstands von oben vorgelebt wird und damit quasi gesellschaftsfähig gemacht wird, dann wird es in der Breite nachgemacht. Leider sind Moral und Anstand keine erfolgsrelevante bzw. Gewinn-maximierende Größe in unserem Gesellschafts- und Wirtschaftssystem. Moral und Anstand werfen keine Rendite ab. Es rentiert sich nicht, diese Werte vorzuleben.Alfred Kastner, 92637 Weiden