Zum Wahlkampf der SPD:

Nach den drei Niederlagen der SPD bei den zurückliegenden Landtagswahlen wurde Kritik am Spitzenkandidaten der SPD, Martin Schulz, laut: Er hätte mit den Wahlkampfthemen "soziale Gerechtigkeit und Bildung" auf das falsche Pferd gesetzt. Innere Sicherheit und die Flüchtlingsproblematik seien doch die Themen, die die Menschen mehr bewegen würden. Das mag schon sein. Nichtsdestoweniger sind die Komplexe und Bildung die Zukunftsthemen schlechthin.Nahezu alle Entscheidungsträger in Politik und Wirtschaft setzen auf Digitalisierung und Globalisierung. Dies geschieht keineswegs aus Gründen reiner Nächstenliebe und Fürsorge. Nein, Triebfeder sind so knallharte Dinge wie Gewinnmaximierung, Einsparung von Arbeitskräften und damit auch von Lohn- und Lohnnebenkosten. Zu Ende gedacht, wird der fortschreitende Ausbau der Digitalisierung zwangsläufig zu einem massiven Verlust von Arbeitsplätzen führen, der durch die Neuschaffung von Arbeitsplätzen im IT-Bereich nie und nimmer wird aufgefangen werden können. Dies lässt sich bereits heute im Bankenwesen oder bei Firmen wie Siemens oder der Auto- und deren Zulieferindustrie (wie auch in unserer Region) erkennen. Dies wird, auch wenn man das heute bei historisch niedrigen Arbeitslosenzahlen nicht glauben möchte, zu einem Anstieg sich in prekären Verhältnissen befindlicher Mitbürger führen und das Thema soziale Gerechtigkeit schneller als uns allen lieb ist, in den Fokus rücken.Dr. Thomas Bäumler, 92660 Neustadt