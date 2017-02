Zum Skandal in Regensburg:

Der Wirbel um diese Affäre hat auch uns im fernen Burgund erreicht. Wir sind entsetzt. Entsetzt ob dieser uns absolut einseitig erscheinenden Hetze, in deren Mittelpunkt ein korrupt sein sollender OB und ein einflussreicher Bauunternehmer stehen. Ihre Berichte gehören zu den wenigen, die uns ausgewogen scheinen, die sich mit dem Menschen Volker Tretzel befassen, der Verursacher dieser ganzen unsäglichen Affäre sein soll.Nach Ihrer Aussage ist Tretzel eine bisher völlig unbescholtene Persönlichkeit, der viel Gutes für Regensburg getan hat. Mit seinen Häusern und dem Wohnkonzept hat er Vorbildliches geleistet. Er wird als fair geschildert und scheint nur zufriedene Kunden zu haben. Dies alles ist ein Ergebnis seines langjährigen erfolgreichen Wirkens als Bauunternehmer. Mein Kommentar: Eigentlich müsste in Regensburg längst eine Straße nach ihm benannt sein. Außerdem ist Tretzel immer wieder als großzügiger Spender aufgetreten. Seiner Unterstützung vor allem verdankt der Fußballverein Jahn Regensburg sein Überleben.Was nicht so sehr in den Mittelpunkt rückt, ist die Tatsache, dass Tretzel bereits 74 Jahre alt ist. Da stellt sich doch die Frage: Wie um Himmels Willen kommt ein 74-jähriger, erfolgreicher, hochintelligenter und vielseitig gebildeter Mann dazu, gegen Ende seiner Karriere alles, was er bisher errungen hat, wegen einer Spendenaffäre aufs Spiel zu setzen? Und wie ist es möglich, dass die Staatsanwaltschaft diesen Mann wie einen üblen Gewalttäter behandelt, ins Gefängnis setzt, aufgrund von Verdachtsmomenten, keiner Beweise? Die (mögliche) Straftat, um die es geht, heißt Vorteilsgewährung. Darauf steht, man kann es googeln, bis zu drei Jahre Gefängnis. Bei Wiederholungstätern. Aber Tretzel ist nicht vorbestraft, er ist ein absolut unbescholtener Bürger.Mich empört diese absolute Unverhältnismäßigkeit. Die Unschuldsvermutung ist ein hohes Rechtsgut. Man wird an andere Rechtsfälle erinnert, etwa an die Affäre Kachelmann. Da mühte sich Alice Schwarzer persönlich, den Meteorologen niederzuschreiben. Man kann Tretzel, seiner Familie und allen Beteiligten nur von Herzen wünschen, dass dieser Albtraum ein baldiges Ende nimmt.Norbert Belz und Dr. Christine Belz-Hensoldt 58160 Sauvigny les Bois (Burgund) (ehemalige Oberpfälzer)