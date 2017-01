"Steigende Wasserpreise wegen Nitrat":

Die Neuregelung der Dünge-Gesetzgebung setzt bei der Gülle (wesentlicher Faktor der Nitratbelastung des Grundwassers) nicht an der Erzeugung an, sondern an der Ausbringung. Insofern wird es nur zu einer gleichmäßigeren Durchseuchung der Böden kommen. Agrarbetriebe, die wesentlich mehr Vieh halten, als es der zu Verfügung stehende Boden hergibt, sollten mit einer Abgabe belastet werden. Damit würde direkt an der Erzeugung angesetzt und die Massentierhaltung verteuert. Insofern würde auch die Wettbewerbssituation von landwirtschaftlichen Betrieben gestärkt, die umweltbewusst wirtschaften. Wo ein politischer Wille wäre, gäbe es auch mindestens einen weiteren Weg zur Verminderung des Nitrateintrags in das Grundwasser.Herbert Antes, 92539 Schönsee