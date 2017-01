Auf das Schlimmste vorbereitet sein

Zu Donald Trump:Während manche Politiker noch zur Gelassenheit raten ("Die Realpolitik wird ihn schon einbremsen") macht Trump wahr, was er im Wahlkampf gesagt hat. Die Erkenntnis, dass dauerhafter Friede und gute zwischenstaatliche Beziehungen nur auf Augenhöhe gelingen können, ist in der Trump-Administration offensichtlich verloren gegangen - sowie eine ganze Reihe anderer "Anstandsfragen" wie z. B. das Folterverbot für Gefangene."America first" ist wohl die amerikanische Variante von "Deutschland, Deutschland über alles". Der Mann mit der schmalen Schnurre hat auch umgesetzt, was er vorher gesagt hatte, und die wenigsten wollten es glauben. Man wartete ab, ließ sich beschwichtigen, suchte den Kompromiss - so lange, bis es zu spät war. Okay, Mr. T. plant keinen Genozid, aber er hat die Absicht, eine Mauer zu errichten, er redet davon, politische Gegner einzusperren und einen Handelskrieg gegen den Rest der Welt vom Zaun zu brechen, wenn der Handel nicht nach seinen America-First-Vorstellungen läuft. Als Hitler und Stalin sich über Polen die Hände reichten, ging das für Polen nicht gut aus. Wie das wohl wäre, wenn sich Trump und Putin über Europa die Hände reichen? Undenkbar? Fakt ist, dass die Europäer ohne die USA nur noch über eine sehr begrenzte militärische Kapazität verfügen. Im geopolitischen Schachspiel muss man sich auf alle Züge vorbereiten, nicht nur auf die, die man selber an der Stelle des anderen täte. Wir dürfen zwar das Beste hoffen, aber wir sollten uns auf das Schlimmste einstellen - und zwar schleunigst und konsequent, denn die Welt ist eine andere, rauere gewordenMichael Bartl, 92280 KastlDer "Pudel" der USATheresa May gebührt die zweifelhafte Ehre, als erster ausländischer Staatsgast vom neuen US-Präsidenten empfangen worden zu sein. Nun galten die Briten ja schon immer als "Pudel" des großen amerikanischen Bruders und gleichzeitig als ein nur halbherziger Anhänger der europäischen Idee. Aber selbst in Londoner Regierungskreisen wird die jüngste Annäherung mit Skepsis aufgenommen, besteht doch die Gefahr, nur als Handels-Masse in einer Kosten-Nutzen-Rechnung gesehen zu werden. Die britische Premierministerin hätte die unbedingte Nähe zur neuen US-Administration gesucht, selbst wenn Mickey Mouse oder Dagobert Duck zum Präsidenten der USA gewählt worden wären.Alfred Kick, 92648 VohenstraußGlobale Entwicklung und privates LebenDass Menschen sich in ihren Meinungen unterscheiden, akzeptiere ich als Tatsache. Für mich ist die Gemeinschaft am stärksten, in der Unterschiede bestehen dürfen und gerade aus dieser toleranten Wertschätzung ein wertschätzendes Zusammenleben möglich ist. Ob Brexit, Trump'sches "America first" oder Vermauerung von Grenzen gegen Flüchtlinge und nationale Abgrenzung vom europäischen Gemeinschaftsgedanken: Es geht immer mehr um einen Rückzug aus der Vision von einer Welt, in der nicht egoistische Interessen und Ansprüche mit Rücksichtslosigkeit und Empfindungslosigkeit gegenüber den Bedürfnissen und Rechten anderer durchgesetzt werden. Mich macht es traurig, wie viele diese tiefe Sehnsucht verloren haben, zum Beispiel an ein Europa der tief verwurzelten Werte und des Gemeinschaftsgefühls einer abendländischen Geschichte.Wer aber diesem Trend der Isolierung und nationalistischen Selbstbezogenheit das Wort redet, der sollte auch uneingeschränkt akzeptieren: Keiner von denen hat in Zukunft ein Recht, zu beklagen, wenn in der eigenen Familie sich Kinder einen Dreck darum kümmern, ob ihre Bedürfnisse und Ansprüche dem Wohl der Familie dienen oder zuwider laufen. Wenn an Arbeitsplätzen in einer Art von Mobbing Mitarbeiter rücksichtslos ihre Vorteile suchen. Wenn das Erreichen der eigenen Ziele und Bedürfnisse einziger Maßstab des Handelns wird. Wenn Zufriedenheit über die eigene Bedürfnisbefriedigung die einzige Richtschnur wird. Nur wer das in seinem privaten Bereich akzeptiert, der kann bei seiner Meinung über die Sinnhaftigkeit unserer politischen und gesellschaftlichen Entwicklung bleiben. Der Glaube, dass unser privates Leben unbeeinflusst bliebe von der globalen Entwicklung, ist lächerlich.Sebastian Sonntag, 92224 Amberg