"Rentenpolitik ist unsolide":

Es ist unsolide, wenn Politiker den Bürgern vor den anstehenden Wahlen Sand in die Augen streuen und auf Stimmenfang gehen, anstatt den Bürgern klar zu machen, weshalb ihre Rente nicht höher sein kann. Dabei ist es eigentlich simpel, jedem Bürger die Rentenberechnung zu erklären.Auch Referent Karsten Klein sucht das Dilemma eines unzureichenden Niveaus der Rente - das entsprechend seiner Empfehlung mindestens gehalten werden soll - im Fehlverhalten der Großen Koalition oder in der fehlenden Durchsetzung der Schuldenbremse, in der Nullzins-Politik, im Fehlen der Anpassung des Rentenalters an die Lebenserwartung. Der Gipfel der unsoliden politisch-demagogischen Behandlung des Themas war die Aussage: "Die deutschen Sparer dürfen nicht länger die Haushalte der südeuropäischen Länder finanzieren". Damit haben wir nun auch in Deutschland einen Wahrheitserfinder mit "alternativen Fakten".In unserem Staat muss man 45 Jahre gearbeitet haben und möglichst konstant das statistische Durchschnittseinkommen von z. Z. 36 267 Euro jährlich verdient haben, um jährlich "einen vollen Entgeltpunkt in der Rentenversicherung zu erhalten. Wer in 45 Jahren 45 Entgeltpunkte erarbeitet hat, erhält nach heutigem Stand 48 Prozent von 36 267 Euro als Rente, macht rund 1400 Euro im Monat. Künftigen Generationen droht die Kürzung auf 43 Prozent wegen der Demografie und weil die Lebenserwartung steigt.Ich unterstelle - nach meiner in mehr als 45 Jahren abgeleisteten Lebensarbeitszeit und meinen jetzt von meinen Ruhestandsbezügen monatlich mehr als 500 Euro zu zahlender Lohnsteuer - eine unverantwortliche Mobilmachung einer Bevölkerungsgruppe, die heute immer noch nicht weiß, wo und wann sie in ihrer Lebensarbeitszeit die Weichen für einen sorgenfreien Lebensabend hätte stellen müssen. Nach meinen Erfahrungen ist dieser Zusammenhang auch vielen Absolventen von Hochschulen nicht klar, wenn sie mit ihren Träumereien in einem Job die Selbstverwirklichung suchen oder bereits ausgepowert sind, wenn für sie die Aufholjagd um die fehlenden Entgeltpunkte beginnen sollten.Sicher kann nicht jeder bis zur Erreichung der gesetzlichen Altersgrenze arbeiten, aber viele der heute Klagenden hatten oft gar nicht die Absicht, bis zum 65. Lebensjahr zu arbeiten. Sie wollten lieber finanziell eingeschränkt leben und haben sich letztendlich verspekuliert.Peter Bornholdt, 92224 Amberg