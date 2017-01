"Grenzkontrolle für Ökostrom":

Um den "Ökostrom aus Wind- und Sonnenstrom aus Deutschland besser steuern (zu) können", wird als Grund für den Bau von Phasenschiebern in Nordböhmen genannt. Das Überangebot von Kohlestrom ist dafür die eigentliche Ursache. dpa berichtet, dass der tschechische Betreiber CEPS an der nordböhmischen Grenze zwei riesige Transformatoren in Betrieb genommen habe: Als Reaktion darauf, "dass ungeplanten Strom-Zuflüssen aus deutschen Windkraft- und Solaranlagen, wenn nötig, ein Riegel vorgeschoben" werden könnte. Lässt man den Kohlestrom ungehindert durch? Ich erinnere mich an die Aussage von Umweltministerin Hendricks, dass man es dem Strom nicht ankenne, wo er erzeugt wurde (frei zitiert). Das Netz ist unschuldig - Kohle- und Atomkraftwerke sind unflexibel: Windräder müssen oft stillstehen, um das Stromnetz zu entlasten. Schuld daran ist aber nicht etwa der langsame Netzausbau, sondern ein Überangebot von Kohlestrom.Hilde Lindner-Hausner, 92702 Kohlberg