Zur Verrohung der Sprache:

Vor kurzem wurde das Unwort des Jahres 2016 gekürt: "Volksverräter". Als Volksverräter wird man heute bezeichnet, wenn man eine andere Meinung vertritt. Eine andere Meinung, wie sie mittlerweile von vielen in unserer Gesellschaft geteilt wird.Ich frage mich deshalb, sind wir mittlerweile soweit gekommen, dass wir unsere Meinung nicht mehr frei äußern dürfen, ohne hier mit solchen beleidigenden und ehrverletzenden Beschimpfungen konfrontiert zu werden? Muss man sich solche Beleidigungen gefallen lassen, bloß weil man seine eigenen Meinung vertritt, die nicht dem Zeitgeist einiger weniger in unserer Gesellschaft entspricht?Offenbar hat sich der Sprachgebrauch der NPD, Pegida, AfD und Konsorten schon dermaßen in unsere Gesellschaft eingebrannt, dass es schon gar nicht mehr auffällt, wie sich der Ton und der Umgang in unserer Gesellschaft verändert haben. Mit einem Verbot der NPD, die ja vom Bundesverfassungsgericht als verfassungsfeindlich eingestuft, aber nicht verboten wurde, hätte man ein klares Zeichen setzen können. Dass man die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts jetzt als Sieg für die Demokratie feiert, kann ich nicht nachvollziehen. Damit hat man der NPD einen Freibrief erteilt: Sie kann und darf ihren Hass weiter verbreiten.Hermann Stauber 92533 Wernberg-Köblitz