Nach Ihrem Bericht über diesen jungen strebsamen und intelligenten Mann aus Afghanistan frage ich mich schon, in welch "christlichem" Land, das die Menschenrechte angeblich gepachtet zu haben scheint, leben wir eigentlich? Besser integriert als er kann man eigentlich nicht sein und so jemanden erdreistet sich das Bundesamt für Migration abzuschieben. Mir scheint, dort sitzen herzlose Roboter oder Paragraphenreiter im warmen Büro an ihren Schreibtischen, die die Situation in Afghanistan überhaupt nicht beurteilen können. So etwas wird dann "sicheres Herkunftsland" genannt. Andererseits lässt man Leute, die schon einiges am Kerbholz haben, untertauchen, damit sie dann ihre Terroraktionen ausüben können, an-statt sie auf schnellstem Wege abzuschieben. Hier findet meiner Meinung nach eine himmel-schreiende Ungerechtigkeit statt. Mein Vorschlag: angefangen von den zuständigen Ministern über die BAMF-Entscheider alle mal nach Afghanistan für nur eine Woche schicken, aber nicht in ein gesichertes Bundeswehr-Areal. Vielleicht sähen die Entscheidungen anders aus. Man bräuchte sich nicht zu wundern, wenn solch verzweifelte Leute beim IS landen würden. Außerdem frage ich mich schon lange, wieso es das Kirchenasyl offenbar nur bei der evangelischen Kirche gibt und nicht auch bei der katholischen? Es liegt also schon einiges im Argen bei uns, wenn die schwächsten Glieder abgeschoben werden und die "Gefährder" frei herumlaufen dürfen!Ursula Lindner Rheingoldstraße 7, 92637 WeidenWir gehen regelmäßig am neuen Festplatz spazieren. Dabei sehen wir jedes Mal, wenn Frühlings- oder Volksfest ist, dass überall und vor allem auf den angrenzenden Feldern Flaschen und Scherben herumliegen (von anderem Müll abgesehen). Es scheint ja auch eine neue Sitte zu sein, schon Getränke mitzubringen, bevor man auf das Fest geht. In anderen Städten haben wir gesehen, dass bei Festen extra Tonnen für Glas aufgestellt waren. Warum macht das die Stadt Weiden eigentlich nicht auf? Wo ist hier die Mülltrennung? Wir haben auch schon Flaschen gesammelt und wollten diese dort abgeben. Aber es ist schwierig, jemanden zu finden, der sich dieser Sache dann annimmt. Es ist sicherlich auch für die Bauern nicht leicht, wenn im Futter Glasscherben mit "geerntet" werden, gar nicht zu reden von den Tieren, die das vielleicht sogar mit fressen.Bernhard und Andrea Walta, WeidenDer bekannte Kinderbuchautor Otfried Preussler wurde hochbetagt und einige Monate vor seinem Tod nochmals um ein Interview gebeten. Dabei wurde ihm vor laufender Kamera die Frage gestellt, was er, der ja nun auf ein erfahrungsreiches Leben zurückblicken könne, zukünftigen Generationen rate. Preussler hatte in der Tat ein erfahrungsreiches Leben: Kriegseinsatz an der Front, russische Kriegsgefangenschaft, Vertreibung aus der Heimat, Existenzgründung in Rosenheim, usw.. Erst wollte er bescheiden abwehren, doch dann durchzuckte es ihn, er blickte in die Kamera und meinte: "Seid gut zu den Kindern, ihr habt nichts besseres!"Und was macht die Stadt Weiden? Sie raubt den Rothenstädter Kindern die Spiel- und Pausenwiese. Müssen zukünftig Schulkinder ausschließlich auf beengtem Raum und Teerboden ihre Pausen abhalten? Ausgelassenes Ballspielen ist so nicht mehr möglich. Die Spielgeräte wurden bereits abgebaut, die Bäume gefällt.Zudem soll noch die Turnhalle abgerissen werden. Turnunterricht findet ab nun im Klassenzimmer statt? Der anmutig an einem kleinen Bach liegende Gebäudekomplex wurde sichtbar vernachlässigt. Über Jahrzehnte scheint - zumindest von außen - die einzige Werterhaltungsmaßnahme das Auswechseln der Glühbirnen gewesen zu sein. Warum ist es dieses Gebäude nicht wert, saniert zu werden? Es soll einem Neubau mit Arzt- und Massagepraxen weichen. Können Ärzte und Masseure nicht anderswo ihre Praxen kaufen oder mieten?Eine andere Frage ist: Wie kann denn ein Investor "vergangenen Mai Interesse angemeldet" haben (Bericht onetz 06.03.2017), und im November wurde in nicht-öffentlicher Stadtrats-Sitzung über den Verkauf entschieden? Kann jetzt jeder "Investor" bei städtischen Grundstücken "nicht-öffentliches Interesse" anmelden? Da es mir als ehemalige Rothenstädterin nicht möglich ist, nächste Woche zur diesbezüglich stattfindenden Bürgerversammlung zu kommen, hoffe ich doch sehr, dass sich besorgte Rothenstädter Eltern für den Erhalt von Pausenhofwiese und Turnhalle einsetzen. Man wird erst merken, wenns zu spät ist, was uns fehlen wird.Barbara Butz, MünchenLeserbriefe müssen nicht die Meinung der Redaktion wiedergeben. Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe sinnwahrend zu kürzen.